Sie gönnt sich vor der Geburt noch mal ein wenig Me-Time! Vor wenigen Monaten überraschte ein Insider mit einer Knaller-Neuigkeit: Chris Pratt (42) und seine Ehefrau Katherine Schwarzenegger (32) erwarten ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Offiziell bestätigt haben die beiden die Schwangerschaft nie – doch in den vergangenen Wochen präsentierte die Buchautorin nur allzu gerne ihren wachsenden Babybauch – so auch jetzt: Auf dem Weg in ein Nagelstudio schob Katherine eine ruhige Kugel!

Paparazzibilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Tochter des Action-Stars Arnold Schwarzenegger (74) in einem entspannten Look: Ihren immer größer werdenden Babybauch setzte die werdende Zweifach-Mutter in einem schwarzen Kleid in Szene. Dazu kombinierte sie eine braune Bucket-Tasche und simple Flats. In diesem lässigen Outfit schlenderte Katherine zur Maniküre.

Dass sich die Beauty schon sehr auf ihren zweiten Nachwuchs freut, ist anzunehmen. Denn bereits in einem früheren Interview mit Entertainment Tonight hatte Katherine erzählt, wie sehr sie in ihrer Rolle als Mama aufgeht. "Es ist einfach so eine tolle Erfahrung für mich und auch wirklich aufregend, meine ganze Familie um meine Tochter herum zu sehen. Es ist wirklich großartig", hatte sie offen ausgeplaudert.

Anzeige

MB / MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt mit Tochter Lyla

Anzeige

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger im März 2022

Anzeige

MEGA Katherine Schwarzenegger im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de