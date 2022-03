Endlich teilt Katherine Schwarzenegger (32) ihr Babyglück mit der ganzen Welt! Im Dezember 2021 plauderte ein Insider aus, dass die Autorin und ihr Ehemann Chris Pratt (42) wieder Eltern werden: Ihre Tochter Lyla darf sich also schon bald über ein Geschwisterchen freuen. Bislang äußerten sich die Eheleute zwar nicht zu den Babynews, doch Paparazzi lichteten die Bloggerin immer wieder mit einem kleinen Bäuchlein ab. Jetzt zeigte Katherine erstmals selbst ihre kleine Babykugel im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 32-Jährige nun ein Video, in dem sie einen Trinkbecher bewirbt. Das Besondere daran? In dem Clip trägt Katherine einen schwarzen Pullover und dazu passende Leggings – und dabei ist trotz der dunklen Kleidung deutlich die kleine Wölbung an ihrem Bauch zu erkennen. Das ist natürlich auch den Fans nicht entgangen. "Ich freue mich so für dich, Lyla wird eine tolle Schwester und Helferin sein", schrieb nur einer von vielen Usern in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Auch wenn die US-Amerikanerin bislang nicht öffentlich über ihre zweite Schwangerschaft gesprochen hat, übernahm das bereits ihr Vater Arnold Schwarzenegger (74) für sie. Bei "Jimmy Kimmel Live!" erzählte der Schauspieler im Februar, dass er nicht wisse, ob er einen Enkel oder eine Enkelin bekomme. Auch seine Ex-Frau Maria Shriver (66) habe damals nie das Geschlecht vor der Geburt erfahren wollen. "Ich denke, weil Katherine Maria sehr ähnlich ist, dass sie es wahrscheinlich genauso machen wird", meinte Arnold.

Anzeige

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der "Avengers: Endgame"-Premiere in Los Angeles

Anzeige

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger im März 2022

Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de