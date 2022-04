Nanu, was ist denn mit Tom Holland (25) passiert? Mit seiner Paraderolle als Peter Parker in Spider-Man feierte der Schauspieler in den vergangenen Jahren Mega-Erfolge. Auch in der Liebe läuft es rund: Mit seinem Co-Star Zendaya Coleman (25) ist er glücklich liiert und turtelt mit der MJ-Darstellerin nun sogar öffentlich. Jetzt tauchten aber außergewöhnliche Bilder auf: Tom sieht vollkommen verändert aus – man hätte ihn kaum erkannt!

Auf neuen Bildern sticht vor allem der ungewohnte Look des 25-Jährigen ins Auge. Neben seinen Haaren, die ihm ins Gesicht hängen, trägt Tom ein klassisches kariertes Hemd und eine weite Hose. Doch der Filmstar hat nicht etwa ein Fashion-Experiment gewagt. Er befindet sich in New York am Set für die neue Serie "The Crowded Room" und trägt bereits sein Kostüm. Darin spielt er den psychisch gestörten Verbrecher Billy Milligan, der in den 1970er-Jahren für Aufsehen gesorgt hatte.

Nach diesem Dreh könnte es allerdings zunächst ruhig um Tom werden. Er kündigte bereits an, sich ein Schauspiel-Sabbatical gönnen zu wollen. "Ich werde eine wirklich schöne lange Pause machen. Das wird großartig", freute sich der US-Amerikaner auf die Auszeit. 2023 wolle er dann womöglich etwas Neues starten.

Action Press / MediaPunch Tom Holland und Zendaya bei der "Spider-Man 3"-Premiere in L.A. im Dezember 2021

Action Press / Splash News Tom Holland am Set von "The Crowded Room"

Getty Images Tom Holland, Schauspieler

