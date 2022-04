Alessandra Ambrosio (40) ist tierisch verknallt! Im vergangenen Jahr machte die Victoria's Secret-Schönheit ihre Liebe offiziell: Die gebürtige Brasilianerin hat sich in das Male-Model Richard Lee verguckt, mit dem sie die traute Zweisamkeit sichtlich genießt. Hand in Hand schlenderten die beiden kurz nach ihrer offiziellen Beziehungsbestätigung durch die Straßen von Los Angeles. Und auch jetzt verbringen sie wieder schöne Stunden zu zweit: Alessandra und Richard genießen ihr Liebesglück am Meer!

Auf Instagram teilte das Supermodel nun eine Reihe von Schnappschüssen mit seinem Liebsten. Auf den Fotos erfreut sich das Paar sichtlich an der gemeinsamen Auszeit am Meer und turtelt, was das Zeug hält. "Wir alle verlieben uns manchmal", betitelte die 40-Jährige den Beitrag. Allem Anschein nach verbringen sie und Richard einen romantischen Urlaub auf den Bahamas, wo sie es sich so richtig gut gehen lassen!

Dass die beiden Liebenden gerne öffentlich miteinander turteln, dürfte mittlerweile kein Geheimnis mehr sein. Letztes Jahr im September teilte Alessandra ebenfalls schon mal süße Fotos, auf denen die beiden küssend und züngelnd zu sehen sind. "Was für eine Woche", schrieb die Schönheit unter den zugehörigen Beitrag und ergänzte zahlreiche Emojis.

Instagram / alessandraambrosio Richard Lee und Alessandra Ambrosio auf den Bahamas 2022

Instagram / alessandraambrosio Richard Lee und Alessandra Ambrosio im April 2022

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio und Richard Lee im August 2021

