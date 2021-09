Alessandra Ambrosio (40) schwebt auf Wolke sieben! Anfang März tauchten erstmals Paparazzibilder auf, auf denen die in Brasilien geborene Beauty mit einem Unbekannten durch die Straßen von Los Angeles schlenderte. Knapp einen Monat später machte sie die Liebe zu ihrem neuen Schatz Richard Lee dann selbst via Social Media offiziell. Seitdem teilen die Turteltauben immer wieder verliebte Pics. Nun veröffentlichte das Supermodel neue niedliche Aufnahmen von sich und ihrem Liebsten.

Auf Instagram postete die How I Met Your Mother-Darstellerin nun eine Reihe an Schnappschüssen, die sie mit den Worten "Was für eine Woche" betitelte und dabei eine Vielzahl an Emojis verwendete. Neben Fotos von ihrem Essen teilte die zweifache Mutter außerdem zwei Bilder, die sie mit ihrem Schatz Richard zeigten. Während sich das Paar auf dem ersten Foto der Bilderreihe noch sanft einen Bussi auf den Mund drückte, folgte wenig später eine Aufnahme, auf der die dunkelhaarige Schönheit die Wange des Models schelmisch ableckte.

Die zwei Turteltauben wurden auf den Pärchenfotos zudem von einem Herz umrahmt, das Alessandras 13-jährige Tochter Anja mit ihren Fingern formte. Neben einigen Prominenten, die ihre Begeisterung über die Schnappschüsse in Form roter Herz-Emojis zum Ausdruck brachten, kommentierten auch einige Follower die süßen Momentaufnahmen des einstigen Victoria's Secret-Engels. "Liebe liegt in der Luft" oder "So ein schönes Pärchen" lauteten nur einige Nachrichten der entzückten Fans.

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio und Richard Lee im August 2021

Instagram / _bigasia Richard Lee und Alessandra Ambrosio im Juli 2021

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio und Richard Lee im Juli 2021

