Sie strahlt bis über beide Ohren! Vor wenigen Wochen überraschte die ehemalige GZSZ-Darstellerin Janina Uhse (32) ihre Fans mit einer Hammer-Neuigkeit: Sie erwartet ihren ersten Nachwuchs. Besonders viel hat die werdende Mutter bisher nicht über ihr Glück preisgegeben. Nur ab und zu präsentiert sie ihren immer größer werdenden Babybauch im Netz – so wie jetzt: In einem engen Kleid setzt Janina ihre Babykugel stylish in Szene!

Via Instagram veröffentlicht die 32-Jährige einen neuen Schnappschuss von sich, auf dem sie ihren Bauch supercool präsentiert. Ihre Schwangerschaftskurven hüllt sie in ein enges Schlauchkleid und posiert vor einer malerischen Landschaft. "Kann man nicht meckern", kommentiert die Schauspielerin ihren Beitrag simpel und versieht ihn mit einem weißen Herz-Emoji. Ihre Fans sind bei diesem Anblick total aus dem Häuschen und hinterlassen innerhalb weniger Stunden etliche Kommentare und Likes.

Während sich die brünette Schönheit zu ihrem Babyglück bedeckt hält, lässt sie es sich aber nicht nehmen, ihren Fans einen kleinen, aber feinen Einblick in ihre anderen Umstände zu geben. So verriet sie vor Kurzem, welche Schwangerschaftsgelüste sie aktuell hat. Janina mag gerade vor allem die Kombination aus Fenchel, Orangen, Parmesan und gerösteten Pinienkernen.

Instagram / janinauhse Janina Uhse, Schauspielerin

Instagram / janinauhse Janina Uhse während ihrer Schwangerschaft, 2022

Instagram / janinauhse Janina Uhse im März 2022

