Bald ist es wieder so weit, die 17. Staffel von Germany's next Topmodel startet am dritten Februar! Nun brachte Modelmama Heidi Klum (48) einen gemeinsamen Song mit dem Rapper Snoop Dogg (50) heraus, der als Opener der Sendung dienen soll – "Chai Tea With Heidi" lautet der Hit. Die Interpretin scheint sehr begeistert von ihrer Zusammenarbeit mit dem Rapper gewesen zu sein: Denn Heidi kann nicht mehr aufhören, über Snoop zu reden!

"Kneift mich mal jemand?", betonte die 48-Jährige ganz außer sich in einem Interview mit People. Die GNTM-Chef-Jurorin könne es kaum glauben, dass sie einen Song mit Snoop produziert habe. "Er rappt tatsächlich zu dem Track und ihm gefällt, was ich da zustande gebracht habe. Das ist doch wie im Traum!" Das Model gab zu, dass es seit der Kooperation mit dem US-Rapper nicht mehr aufhören kann, von ihm zu schwärmen. Heidis Ehemann Tom Kaulitz (32) störe sich daran aber nicht. "Mein Mann tut mir leid! Denn ich habe in letzter Zeit wirklich nur noch von Snoop gesprochen. Er ist aber sehr geduldig und gelassen, was das angeht", ergänzte sie.

Nicht nur der von Heidi selbst gesungene Intro-Song ist außergewöhnlich – auch der diesjährige GNTM-Cast ist diverser denn je! Zwischen der jüngsten Kandidatin (18) und der ältesten (68) liegt immerhin ein beachtlicher Altersunterschied von 50 Jahren. Und auch ein Mutter-Tochter-Gespann ist dabei!

Getty Images Heidi Klum im September 2021 in Hollywood

ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz in Venedig

ProSieben/Rankin Das Plakat der 17. "Germany's next Topmodel"-Staffel

