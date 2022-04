Kim Kardashian (41) richtet liebevolle Worte an Pete Davidson (28). Nach ihrem Scheidungsdrama mit ihrem Ex-Mann Kanye West (44) ist die Keeping up with the Kardashians-Beauty neu verliebt – und scheint überglücklich mit dem Komiker zu sein. Obwohl sie die junge Liebe der beiden lange aus der Öffentlichkeit herausgehalten hatte, teilt die Reality-TV-Beauty inzwischen immer mal wieder niedliche Details. In einem Interview verriet Kim nun, wie dankbar sie für Pete ist.

Am Donnerstag wurde Kim von ihrem Liebsten auf die Premiere ihrer neuen Realityshow "The Kardashians" begleitet – wenn auch nur abseits des roten Teppichs. "Er ist hier, um mich zu unterstützen", schwärmte die Unternehmerin in einem Interview mit E! News und verriet, dass er sich auf der Veranstaltung absichtlich im Hintergrund halten wolle, auf der es nur um Kim gehen solle. "Ich bin einfach nur so froh, dass er hier ist", erzählte sie dankbar weiter und fügte hinzu, dass der Saturday Night Live-Star eine große Stütze für sie sei. Auf dem Weg zu dem Event konnte man sogar einen Blick auf die Händchen haltenden Turteltauben erhaschen.

Auch auf die Frage, ob sie gezögert habe, ihre Liebesgeschichte öffentlich zu machen, hatte Kim eine ehrliche Antwort parat. "Absolut. Ich wollte niemanden kennenlernen, ein Date haben und dann in der Show darüber sprechen", erzählte sie auf dem Red-Carpet-Event zu der neuen Sendung der beliebten Großfamilie.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

APEX / MEGA Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022

APEX / MEGA Pete Davidson und Kim Kardashian auf der Premiere von "The Kardashians"

