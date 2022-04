Marnie Simpson (30) präsentiert ihre Babykugel stolz auf offener Straße. Im November 2019 sind die ehemalige Geordie Shore-Teilnehmerin und ihr Verlobter Casey Johnson (26) zum ersten Mal Eltern eines Sohnes geworden. Im November letzten Jahres meldete sich das Reality-Sternchen dann mit weiteren erfreulichen Nachrichten bei ihren Fans – Sohnemann Nummer zwei ist auf dem Weg! Nun wurde Marnie mit ihrem immer größer werdenden Babybauch abgelichtet.

Paparazzi bekamen die werdende Mutter vergangene Woche bei einem gemütlichen Familienausflug in Richtung Tierpark vor die Linse. Auf den Bildern setzte die 30-Jährige ihre immer praller werdende Babykugel in einem engen grauen Midikleid gekonnt in Szene – und ermöglichte so freie Sicht auf ihre Schwangerschaftsrundungen. Für ihren siebten Schwangerschaftsmonat hat Marnie auch die sonst so knappen Outfits und High Heels gegen gemütliche Umstandsmode und bequeme Boots eingetauscht.

"Wir sind aufgeregt und superglücklich. Es war ein kleiner Schock, aber wir sind einfach so begeistert", enthüllte Marnie die süßen Neuigkeiten im vergangenen Jahr in einem Interview mit New! Magazine. Wie happy sie mit ihren Rundungen ist, teilt die werdende Zweifachmutter auch immer wieder stolz mit ihrer Fangemeinde im Netz.

Marnie Simpson, Realitystar

Marnie Simpson und Casey Johnson (r.) mit ihrem Sohn Rox

Casey Johnson und Marnie Simpson

