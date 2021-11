Süße Nachrichten von Marnie Simpson (29). Im November 2019 durfte die Geordie Shore-Bekanntheit ihren Sohn Rox auf der Welt begrüßen. Die Geburt des Kleinen lief damals aber nicht ganz reibungslos ab: Im Nachhinein beschrieb Marnie die Entbindung sogar als "traumatisches" Ereignis. Trotzdem kann sich ihr Kind jetzt auf ein Geschwisterchen freuen, denn das TV-Sternchen ist wieder schwanger – Baby Nummer zwei ist also unterwegs.

Im Interview mit dem New! Magazine enthüllte die 29-Jährige die Schwangerschaftsnews und schwärmte in den höchsten Tönen: "Wir sind aufgeregt und superglücklich. Es war ein kleiner Schock, aber wir sind einfach so begeistert." Auch ihr Partner Casey Johnson kann es kaum erwarten, das Baby auf der Welt zu begrüßen. Er musste allerdings gestehen, dass ihm der Gedanke an ein neues, kleines Familienmitglied auch etwas Angst einjagt. "Man fürchtet sich doch immer ein bisschen", erzählte er.

Ganz ohne Probleme sind die ersten Wochen auch nicht an Marnie vorbeigegangen. Sie konnte kaum etwas essen und hatte mit einigen Erkrankungen zu kämpfen – ganz anders als in ihrer ersten Schwangerschaft. "Bei Rox fühlte ich mich so gesund und strahlend. Ich war das blühende Leben. Aber dieses Mal fühle ich mich wirklich wie ein wandelnder Toter", verriet der MTV-Star und hoffte auf baldige Besserung.

Instagram / marns Marnie Simpson und Casey Johnson (r.) mit ihrem Sohn Rox

Instagram / marns Marnie Simpson und Casey Johnson im August 2020

Instagram / marns Marnie Simpson, 2019

