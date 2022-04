Mathias Mester (35) hat eine ganz genaue Vorstellung! Bei Let's Dance schwebt der Leichtathlet momentan wöchentlich über das Tanzparkett und versucht sich gemeinsam mit Profitänzerin Renata Lusin (34) den Sieg zu schnappen – mit seiner letzten 26-Punkte-Bewertung ist der Spitzensportler auf dem besten Weg dahin. Tänzerisch könnte es also nicht besser laufen, doch wie sieht es eigentlich in der Liebe aus? In einem Interview hat Mathias nun verraten, wie er sich seine Traumfrau vorstellt.

"Ich bin glücklicher Single", erklärte Mathias in seinem Tanz-Einspieler der vergangenen Episode, in der alles im Zeichen der Liebe stand. Eine bestimmte Vorstellung davon, wie seine Zukünftige sein sollte, habe Matze jedoch schon. "Sie sollte eine gewisse Ausstrahlung für mich haben, man sollte sich gegenseitig vertrauen können und vor allen Dingen sollte die Frau sehr sehr viel Humor mitbringen", erklärte der 35-Jährige und scherzte weiter, dass er sich auch eine Frau mit guten Kochkünsten wünschen würde.

Außerdem sollte seine Partnerin unbedingt größer sein! "Ich stehe nicht auf kleinwüchsige Frauen", betonte er im Exclusiv-Interview. Ob Mathias also bald die Richtige über den Weg läuft? Immerhin flattern seit seiner "Let's Dance"-Teilnahme eine Menge Anfragen in sein Postfach. "Tatsächlich sogar Liebesbriefe und teilweise sogar von Frauen, die bereits verheiratet sind und sagen: 'Wenn ich nicht verheiratet wäre, wärst du der Richtige'", plauderte er im Promiflash-Interview aus dem Nähkästchen.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Thomas Burg / ActionPress Mathias Mester, Kandidat bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Mathias Mester bei den Paralympics in Rio de Janeiro, 2016

Instagram / mathiasmester Mathias Mester, "Let's Dance"-Kandidat

