Überraschendes Update von JoJo Siwa (18)! Die US-Amerikanerin zählt mit ihren 41 Millionen Followern auf TikTok zu den erfolgreichsten Stars auf der Social-Media-Plattform. Die süße 18-Jährige ist zudem eine begabte Sängerin und Tänzerin. Ihr absolutes Markenzeichen neben ihren kunterbunten Videos? Ihre Zöpfe, die sie meistens mit XXL-Schleifen stylt. Doch damit ist jetzt erst mal Schluss: JoJo hat sich unerwartet ihre Haare radikal abgeschnitten!

Via Instagram nahm sie ihre Fans nun mit zum Friseur – wo sie sich den Großteil ihrer blonden Wallemähne hat abschneiden lassen. Das Ergebnis: JoJo trägt jetzt eine Kurzhaarfrisur im Undercut-Stil! Die Webvideoproduzentin sieht total verändert aus – doch sie feiert ihr neues Ich: "Bin total glücklich damit!", kommentierte sie ihr Umstyling.

Auch ihre Fans bejubeln JoJo für ihren mutigen Schritt: "Wow! Mal was ganz anderes – aber richtig gut!", schwärmt ein Follower. Ein anderer schreibt: "Das passt so gut zu dir! Du siehst toll aus!" Was sagt ihr zu der neuen Frisur: Besser oder schlechter als vorher? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa, TikTok-Star

Getty Images JoJo Siwa im Juli 2019 in New York City

Getty Images JoJo Siwa im November 2021 in Los Angeles

