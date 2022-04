An diese Regel wollte sich Romeo Beckham (19) nicht halten! Sein großer Bruder Brooklyn Beckham (23) tritt heute mit Nicola Peltz (27) vor den Traualtar. Ob sie sich bereits das Jawort gegeben haben, weiß man nicht. Das Hochzeitspaar bat die Gäste nämlich, ihr Handy an diesem für sie besonderen Tag nicht zu zücken und nichts zu dokumentieren. Doch Romeo war trotzdem kurz an seinem Smartphone, um dieses Bild zu posten!

In seiner Instagram-Story teilte der junge Kicker einen Schnappschuss. Morgens schoss Romeo ein Bild von seiner paradiesischen Aussicht – dem Sonnenaufgang in Palm Beach, Miami an Brooklyns Hochzeitstag. Dabei hieß es eigentlich, dass niemand der Gäste an den drei Tagen, an denen gefeiert wird, etwas auf Social Media posten soll.

Doch auch Romeos Freundin Mia Regan hielt sich nicht an die Regel – und gab womöglich schon einen Blick auf die Outfits der beiden. Das junge Model trägt auf dem Pic ein gelbes Kleid, welches teilweise durchsichtig ist. Neben ihr steht wohl Romeo, der einen rosafarbenen Anzug anhat. Ob sie so auf der Zeremonie aufkreuzen werden?

Instagram / romeobeckham Romeo Beckhams Ausblick am Tag von Brooklyn Beckhams Hochzeit

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, Oktober 2021

Instagram / mimimoocher Mia Regan und Romeo Beckham, April 2022

