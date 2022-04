Paul Potts (51) spricht über seine Zeit bei The Masked Singer! Der britische Opernsänger wurde vergangene Woche in der Gesangsshow von ProSieben unter der Koala-Maske enthüllt. Die Vermutung von Juror Rea Garvey (48), dass Potts in dieser Show "Cold Heart" performte, wurde somit bestätigt. Doch was für den Zuschauer so leicht aussieht, scheint in Wahrheit eine echte Herausforderung zu sein: Nach seinem Aus bei "The Masked Singer" offenbart Paul Potts, welche Anstrengungen die Kostüme bei den Auftritten mit sich bringen.

Der britische Tenor musste bereits in Show drei seine Maske fallen lassen und wirkte sichtlich enttäuscht über sein Aus. "Ich hätte nicht gedacht, dass es noch härter und wärmer wird, so auf der Bühne zu performen, wie wenn ich es sonst in Anzug und Fliege mache" , gesteht Potts gegenüber ProSieben. Darüber hinaus sei er auch ohne den Koala-Kopf schon tollpatschig genug und besonders die eingeschränkte Sicht machte die Auftritte für den "Britain's Got Talent"-Sieger nicht einfach.

Eine weitere Schwierigkeit stellte die Kombination aus Singen und Tanzen für ihn dar, wie der Brite im ProSieben-Interview verrät: "Singen und tanzen zur selben Zeit ist sehr hart, denn dann müsste ich multitasken und ich bin ein Mann, also ist Multitasking nicht meine Stärke", witzelt Potts. Auch die Fragen der Juroren nach jedem Auftritt waren eine Herausforderung für ihn: "Ich habe nicht direkt auf die Fragen geantwortet und musste wie ein Politiker reagieren."

Getty Images Paul Potts, 2015 in München

Getty Images Paul Potts im Oktober 2017

ProSieben / Julia Feldhagen Matthias Opdenhövel und der Koala bei "The Masked Singer"

