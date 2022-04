Jesse Williams (40) kann wieder etwas aufatmen. Der Schauspieler hatte sich im vergangenen Jahr dazu entschlossen, der Serie Grey's Anatomy den Rücken zu kehren, um sich neuen Projekten zu widmen. Mit seinen Engagements am Broadway verdient er allerdings deutlich weniger Geld. Er bekommt zwar immer noch rund 6.000 Euro pro Monat – die Unterhaltszahlungen an seine Familie in Höhe von rund 36.000 Euro sind damit aber nur schwer zu bewältigen. Deshalb bat Jesse vor Gericht darum, die Alimente anpassen zu lassen – mit Erfolg!

Wie Radar Online berichtet, habe ein Richter Jesses Forderung, die monatlichen Unterhaltszahlungen zeitweise zu reduzieren, zugestimmt. Statt der umgerechnet 36.000 Euro muss der 40-Jährige seiner Ex Aryn jetzt nur noch etwa 5.500 Euro abgeben. In Gerichtsdokumenten, die dem Blatt vorliegen, heißt es, dass "die Unterstützung vorübergehend geändert werden sollte und dass [Aryn] über ausreichende Vermögenswerte oder Einkommen verfügt, die ihren derzeitigen Lebensstandard nicht drastisch beeinträchtigen." Für den 30. August ist eine weitere Anhörung angesetzt, bei der in Bezug auf den Unterhalt eine dauerhafte Entscheidung getroffen werden soll.

Doch warum hat Jesse seine Serienrolle überhaupt aufgegeben, wenn er jetzt nur noch einen Bruchteil seines ehemaligen Gehalts verdient? Gegenüber The New York Times hatte der zweifache Vater vor wenigen Wochen erklärt, dass er sich bei "Grey's Anatomy" nicht mehr weiterentwickeln konnte: "Ich musste aus meiner Komfortzone herauskommen, ich musste mich an einen sehr unbekannten Ort begeben."

ABC/Mike Rosenthal Jesse Williams als Dr. Jackson Avery aus "Grey's Anatomy"

Instagram / aryndrakelee Jesse Williams' Exfrau Aryn Drake-Lee, Instagram 2022

Getty Images Jesse Williams, Schauspieler

