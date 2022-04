Christin Kaeber (33) präsentiert stolz ihren großen Babybauch! Die Influencerin und ihr Partner Leons werden schon zum zweiten Mal Eltern. Doch nicht nur das Paar ist bereits in Vorfreude, auch ihre zweijährige Tochter Nia ist ganz gespannt auf ihren kleinen Bruder. Christin posierte nun mit ihrem sichtbar gewachsenen Babybauch vor der Kamera und gab sogar ein Update zu ihrer Schwangerschaft!

In einem Instagram-Video posiert die 33-Jährige in einem weißen Strickkleid, das ihren Babybauch gut zur Geltung bringt. In dem Beitrag ist deutlich zu erkennen, dass sie schon ziemlich weit in der Schwangerschaft ist. In ihrer Story plauderte Christin – während sie die Kamera auf ihren Bauch hielt – munter aus: "Der Bauch wächst und wächst, wobei eher nur spitz nach vorne." Bisher soll die Schwester von Liz Kaeber (29) erst 8 Kilo in der Schwangerschaft zugenommen haben. Bei Tochter Nia war das anders: Gegen Ende ihrer vorherigen Schwangerschaft hatte sie fast 30 Kilo zugenommen!

Für die bald zweifache Mama scheint die Zeit wie im Flug zu vergehen. Die Influencerin erklärte in ihrer Story, dass sie ihre Schwangerschaftswoche schon wusste, jedoch nicht den genauen Monat: "Ich habe dann gestern meine Schwangerschaftswoche gegoogelt. Ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr im sechsten Monat, ich bin einfach schon Mitte beziehungsweise Ende des siebten Monats."

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber (rechts) mit ihrem Freund Leons

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit Babybauch

Instagram / christinkaeber Liz und Christin Kaeber im April 2022

