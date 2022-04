Das alljährige Coachella Musikfestival findet an den kommenden beiden Aprilwochenenden statt. Eigentlich sollte dort an beiden Terminen Rapper Kanye West (44) als Hauptakt auftreten. Doch weniger als zwei Wochen vor Beginn des Coachella Festivals sagte der "Stronger"-Rapper seinen Auftritt ab. Grund dafür sei seine Trennung von Ex-Frau Kim Kardashian (41) weswegen er gerade eine schwere Zeit durchmache. Durch den abgesagten Coachella Auftritt bleibt auch seine Vergütung aus und Kanye West muss auf eine stolze Summe verzichten!

Mehrere US-amerikanische Medien, darunter Daily Mail berichten: Dem Rapper geht durch die Absage in Palm Springs eine stolze Summe von umgerechnet 7,3 Millionen Euro und zusätzlichen 459.000 Euro Produktionskosten durch die Lappen. Dieser Verlust scheint den milliardenschweren US-Amerikaner allerdings nicht weiter zu stören, denn er verzichtete freiwillig auf den Auftritt. Auch wenn Kanyes Management das Festival erst kurzfristig über den Rückzug informierte, waren seine Absichten aufzutreten schon seit einiger Zeit nicht mehr ernsthaft.

Durch die überraschende Absage von Kanye beim Coachella Festival wird der Hauptakt nun durch den "Blinding Lights"-Sänger The Weeknd (32) und Swedish House Mafia ersetzt. Doch Nachrücker The Weeknd droht nach Berichten von Page Six nun auch, auf seinen "Coachella Aufritt zu verzichten" – würde man ihm nicht die gleiche Summe wie Kanye zahlen. Der Coachella-Besitzer und Veranstalter Phil Anschutz machte aber deutlich, er wolle das Geld von Kanyes Auftritt behalten und The Weeknd weit weniger zahlen.

Getty Images Kanye West auf dem Coachella-Festival 2019

Getty Images Das Coachella-Festival 2019

Getty Images The Weeknd, US-Sänger

