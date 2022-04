Mod Sun (35) hat sich nicht lumpen lassen! Der Rapper bat vergangene Woche seine Freundin Avril Lavigne (37), ihn zu heiraten: Vor dem Eiffelturm in Paris fiel er vor der Sängerin auf die Knie und stellte ihr die Fragen aller Fragen. Der Verlobungsring hat es dabei in sich: Ein in Herzform geschliffener Diamant prangt nun an der Hand des Punkgirls. Dafür legte sich Mod Sun auch ganz schön ins Zeug!

Caryn Alpert, die Designerin hinter dem Schmuckstück, ist eine gute Freundin der "Sk8er Boi"-Interpretin. An sie wandte sich Mod Sun schließlich, um den Verlobungsring auszusuchen. "Er wusste, dass er auf jeden Fall etwas mit Herzen machen wollte und den schillerndsten, größten, makellosesten herzförmigen Ring für sie haben wollte", verriet die Schmuckexpertin gegenüber Page Six. Außerdem war dem Musiker eine andere Sache wichtig: "Sie haben auch eine Verbindung zu Frankreich und dem Königtum, und er wollte, dass der Ring auch wie eine Krone aussieht."

Das hat auch alle Male zum Ort der Verlobung gepasst! Mit dem fetten Klunker hat er vermutlich auch genau den Geschmack von Avril getroffen. "Sie liebt große Steine – je größer der Diamant, desto besser natürlich. Sie ist nicht zurückhaltend; sie hat einen kühnen, aber auch klassischen, traditionellen und zeitlosen Geschmack", sprach Caryn über die Vorlieben ihrer Freundin.

Anzeige

Getty Images Avril Lavigne und Mod Sun bei den 64. Grammy Awards

Anzeige

Instagram / modsun Verlobungsring von Avril Lavigne

Anzeige

Instagram / modsun Mod Sun und Avril Lavigne in Paris, März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de