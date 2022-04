Mit wem würde Herzogin Camilla (74) wohl gerne einmal zu Abend essen? Die Ehefrau von Thronfolger Prinz Charles (73) gilt jetzt nicht unbedingt als Spaßkanone. Doch zuletzt zeigte sie bei einer Reise nach Irland, dass sie auch ganz locker kann: Bei dem Besuch eines Kulturzentrums versuchte sich das royale Paar an traditionellen irischen Tänzen und machte dabei auf dem Parkett eine super Figur. Und auch für ihre Traum-Dinnerparty hätte Camilla gerne überraschend lässige Gäste.

Wie The Sun berichtete, beantwortete die Herzogin von Cornwall in einem Video Fragen ihres Buchclubs, welche literarischen Gäste sie sich zum Essen einladen würde. "Da habe ich eine außergewöhnliche Mischung", kündigte die 74-Jährige an. Neben dem berühmten Graf von Monte Christo wünsche Camilla sich zwei Gäste, die die Party richtig aufpeppen würden: "Mrs. Danvers und Graf Fosco aus 'Die Frau in Weiß'. Ich glaube, sie würden eine Menge Ärger machen und ich wollte jemanden, der ein bisschen anders ist." Dann käme noch Elizabeth Bennett aus "Stolz und Vorurteil" als "gute, starke Frau, die die Show am Laufen hält", dazu.

Bei dieser Party dürfe bestimmt auch ein bisschen Alkohol nicht fehlen. Camilla greife gerne zu einem guten Gläschen Wein, da sie damit aufgewachsen sei. Durch ihren Vater, der im Weinbusiness tätig war, habe sie schon früh ihre Liebe zum Rebensaft entdeckt.

Getty Images Herzogin Camilla im April 2022 in Alton

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles im März 2022 in Irland

Getty Images Herzogin Camilla im März 2022 in London

