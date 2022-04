Queen Elizabeth II. (95) gibt nun selbst ein Gesundheitsupdate! In den vergangenen Wochen machten besorgniserregende Nachrichten um die Monarchin die Runde. Im Februar infizierte sich das Oberhaupt der britischen Königsfamilie mit dem Corona-Virus. Die Krankheit hat sie zwar inzwischen überstanden und nimmt mittlerweile schon wieder Termine wahr – sie hat aber offenbar mit Spätfolgen zu kämpfen: Die Queen fühlt sich immer noch ausgelaugt, wie sie jetzt selbst gestand.

Bei einem virtuellen Besuch des Royal London Hospitals lernte die 95-Jährige unter anderem Patienten kennen, die ebenfalls selbst an dem Virus erkrankt sind. Mit einem davon teilte sie sogar ihre eigenen Erfahrungen. Sie fühle sich nach wie vor "sehr müde und entkräftet", berichtete die Queen. Mit den Krankenschwestern unterhielt sie sich außerdem über die harte Arbeit, die diese in der Klinik leisten.

Dass die Queen noch nicht wieder in ihrer gewohnten Form ist, macht sich auch an ihrem Terminplan bemerkbar. Sogar die Osterzeremonie musste sie nun wegen gesundheitlicher Probleme absagen. Stattdessen soll die Regentin beim Gründonnerstags-Gottesdienst in der St. Georgs-Kapelle von ihrem Sohn Prinz Charles (73) vertreten werden.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Februar 2022 auf Windsor Castle

Getty Images Queen Elisabeth II. bei Prinz Philips Gedenkgottesdienst

Getty Images Camilla, Queen Elizabeth II. und Prinz Charles bei den Braemar Highland Games 2019

