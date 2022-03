Queen Elizabeth II. (95) geht es wieder besser! Ende Februar wurde bekannt, dass sich das Oberhaupt des britischen Königshauses mit dem Coronavirus infiziert hatte. Anfänglich hieß es, dass die Königin nur mit milden Symptomen kämpfen würde und ihre Termine von zu Hause aus wahrnehme. Doch dann musste sie sogar einige Verabredungen absagen. Mittlerweile ist die Britin wieder fit: Die Queen begab sich jetzt zu ihrem ersten persönlichen Treffen seit der Infektion!

Berichten von The Sun zufolge empfing die Mutter von Prinz Charles (73) den kanadischen Premierminister Justin Trudeau (50) auf dem Anwesen in Winsdor. Der Moment wurde auf einem Schnappschuss festgehalten, auf dem sich beide guten Gemütes die Hand schütteln. Der Grund für die Anwesenheit des Politikers sei wohl eine Sitzung mit Boris Johnson (57) und dem niederländischen Premierminister Mark Rutte. Dabei gehe es allem Anschein nach um den derzeitigen Krieg in der Ukraine.

Die Majestät hat ihre Infektion augenscheinlich gut überstanden! Und auch in Sachen Wohnsitz hat sich bei der Londonerin einiges getan: Die 95-Jährige will sich laut Daily Mail nämlich aus dem Buckinghampalast zurückziehen und stattdessen zukünftig auf Schloss Winsdor leben und arbeiten. Das dürfte ihr nicht allzu schwer gefallen sein, denn angeblich habe sie seit 2020 keine Nacht mehr in dem berühmten Palast verbracht.

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Eröffnungszeremonie des Senedd in Cardiff im Oktober 2021

Getty Images Justin Trudeau im Dezember 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. auf Windsor Castle im Februar 2022

