Diese beiden haben wohl miteinander noch ein Hühnchen zu rupfen. Letzte Woche sind Robin Riebling und Lena Schiwiora (25) von ihren Mitkandidaten bei Prominent getrennt rausgewählt worden und mussten die Villa verlassen. Für Robin war der Rauswurf nicht nachvollziehbar gewesen, Lena hätte hingegen schon damit gerechnet. Bereits in der Show sind die beiden besonders mit einer anderen Kandidatin immer wieder aneinandergeraten. Jetzt rechnet Robin endgültig mit ihr ab.

Zwischen Doreen Dietel (47) und Lena sind in der Sendung immer wieder die Fetzen geflogen. Ihr Ex Robin findet gegenüber Promiflash nun eindeutige Worte zu der einstigen "Mädchen, Mädchen"-Darstellerin. "Doreen ist einfach ein schlechter Mensch. Sie kann froh sein, dass ich einige Sachen da drin nicht so krass mitbekommen habe, wie sie Lena behandelt hat und was sie über Lena gesagt hat", merkte der 26-Jährige an. Mehr wolle er zu ihr nicht sagen.

Zu anderen Teilnehmern hingegen habe er immer noch Kontakt. "Am meisten zu Koki, Dominik, Michelle und Gigi. Aber auch Cécilia, Patrick, Jenny und Alex habe ich dort richtig gut kennengelernt und freue mich, wenn man sich bald mal wiedersieht", verrät Robin. Über ein Wiedersehen mit Doreen dürfte der Oberhausener hingegen weniger erfreut sein.

RTL / Seapoint Lena Schiwiora und Doreen Dietel bei "Prominent getrennt"

Getty Images Doreen Dietel, 2017 in München

RTL / Seapoint Die "Prominent getrennt"-Kandidaten 2022

