Sie sind kaum wiederzuerkennen. Am Sonntag wurde das große Finale von Leben leicht gemacht – The Biggest Loser im TV ausgestrahlt. Als Sieger der Sendung ging Kandidat Patrick hervor. Rund 95 Kilo speckte der Stuttgarter im Laufe der Abnehmshow ab. Aber nicht nur er begeisterte das Publikum mit seinem Erfolg. Auch die anderen Teilnehmer zeigten im Finale, was sie erreicht haben und sorgten für eine Menge Erstaunen.

Die Vorher-Nachher-Bilder der Kandidaten machen ihren Abspeckerfolg deutlich erkennbar. Neben Gewinner Patrick erzielten auch die Finalisten Nick, Benni und Becki verblüffende Ergebnisse auf der Waage. So nahm die 26-Jährige im Laufe der Show knapp 43 Kilogramm ab und legte in der finalen Folge einen glänzenden Auftritt hin. Mit ihrem Pailletten-Outfit setzte die aus Herne stammende Blondine ihre neue Figur perfekt in Szene.

Aber auch bei den Nicht-Finalisten purzelten nach ihrem Ausscheiden aus dem Wettbewerb weiter die Pfunde. Das Rennen unter ihnen entschied Teilnehmer Fabian für sich – er verlor über 44 Prozent seines anfänglichen Körpergewichts. Yasemin legte ebenfalls eine tolle Verwandlung hin und verlor bis zum Finale 47 Kilo.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" – alle Folgen abrufbar auf Sat1.de.

