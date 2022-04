Sie hatten bereits früher als gedacht Kontakt miteinander! Seit Monaten sprühen die Funken zwischen Kim Kardashian (41) und dem Comedian Pete Davidson (28). Nach der Trennung von ihrem Ex Kanye West (44) im letzten Jahr scheint der Keeping up with the Kardashians-Star endlich wieder glücklich zu sein. Jetzt enthüllte die Beauty sogar, wann sie und der Saturday Night Live-Star den ersten richtigen Kontakt miteinander hatten.

In der ersten Folge von Kims neuer Show "The Kardashians" gab Kim zu, dass sie Petes Nummer bereits im September 2021 bekam. Es war geplant, dass die 41-Jährige eine Episode von "Saturday Night Live" moderiert – und das sorgte bei ihr für ordentliches Nervenflattern. "Ich habe Pete Davidson auf der Met Gala getroffen und sagte zu ihm: 'Ich habe solche Angst. Ich weiß nicht, worauf ich mich eingelassen habe'", erinnerte sie sich an ihr Gespräch zurück. Er hätte sie schließlich beruhigt.

Einen Monat später, am 9. Oktober, war Kim dann schließlich in Petes Show zu Gast. Das war auch der Moment, als der allererste Kuss zwischen den beiden fiel: Pete küsste das Model während eines Sketches, in dem sie als Aladdin und Prinzessin Jasmin auftraten. Den fliegenden Teppich schenkte der Comedian Kim übrigens einige Monate später zum Valentinstag. Wenn das keine schöne Liebeserklärung war.

Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Kim Kardashian und Pete Davidson beim Essen

Pete Davidson und Kim Kardashian, Dezember 2021

