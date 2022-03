Jetzt widerspricht die Produktionsfirma Yeliz Koc (28)! In ihrem gemeinsamen Podcast mit ihrer Schwester und Managerin Filiz Rose-Koc (35) enthüllte die Ex-Bachelor-Kandidatin brisante Details über ihren Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (30) und seine Familie. Zum Beispiel packte Yeliz aus, dass Jimi hinter ihrem Rücken mit ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie für Diese Ochsenknechts gedreht hatte, während sie in Thailand für Kampf der Realitystars war. Jetzt meldete sich die Produktionsfirma der Sky-Sendung zu Wort: Yeliz soll sehr wohl über den Dreh mit Snow Bescheid gewusst haben!

"Yeliz wurden über Filiz Rose-Koc die Passagen mit Snow vor Ausstrahlung, wie vertraglich vereinbart, zur Ansicht vorgelegt. [...] Wir haben mit Yeliz einen Vertrag über [...] die Erlaubnis für den Dreh von Jimi mit Snow in Thailand abgeschlossen", hieß es in einem Statement der Produktionsfirma B28 gegenüber Bild. Das Unternehmen soll mit der 28-Jährigen sogar vereinbart haben, wie das Baby in der Sendung verfremdet werden soll, damit es nicht zu erkennen ist.

Im Grunde genommen heißt es: Yeliz habe von dem Dreh mit Snow gewusst und dafür laut Produktionsfirma angeblich eine "fünfstellige" Vergütung bekommen, die direkt an sie gegangen sein soll. Im Podcast "Bad Boss Moms" räumte Yeliz ein, dass sie Geld bekommen habe, nachdem sie angeblich erfuhr, dass Jimi mit Snow drehte. Das Geld soll jedoch an Snow gehen, wenn sie alt genug sei, betonte die Mutter.

"Diese Ochsenknechts" - sechs Episoden ab 21. Februar um 20.15 Uhr exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher "Diese Ochsenknechts"

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige



