Simon Cowell (62) möchte die Kontrolle behalten. Anfang des Jahres bestätigte der Britain's Got Talent-Juror die Gerüchte, er habe um die Hand seiner langjährigen Partnerin Lauren Silverman (45) angehalten. Mit der Hilfe ihrer Kinder stellte der TV-Star seiner Liebsten im Familienurlaub die Frage aller Fragen. Doch bei den Hochzeitsvorbereitungen will der American Idol-Star offenbar keine Unterstützung. Wie Simon nun verriet, verzichtet er sogar auf einen Hochzeitsplaner.

"Ich möchte keinen dieser schrecklichen Hochzeitsplaner und all diese Streitereien darüber, wen man einlädt und wen nicht. Das Ganze scheint mir zu viel Ärger zu machen", erzählte der 62-Jährige gegenüber The Sun. Daher habe er beschlossen, alles alleine zu organisieren. So wolle er auch vermeiden, dass die Gästeliste zu lang wird und alles außer Kontrolle gerät.

Selbst seine Verlobte Lauren dürfe sich nicht in die Vorbereitungen einmischen. Das gehe sogar so weit, dass Simon ihr nicht verraten würde, wann die Trauung stattfindet. "Niemand weiß, wann sie sein wird – es wird eine Überraschung, selbst für Lauren", betonte der gebürtige Brite.

Getty Images Simon Cowell und Lauren Silverman

Getty Images Simon Cowell, "American Idol"-Juror

Getty Images Simon Cowell und Lauren Silverman, 2019

