Peter und Kerstin haben konkrete Zukunftspläne! Für den Ackerbauer und die Stationssekretärin in einem Krankenhaus war ihre Bauer sucht Frau-Teilnahme ein voller Erfolg. Schon während der Hofwoche sprühten heftig die Funken – und auch danach können die beiden offenbar kaum noch ohneeinander. Sie sind mittlerweile nicht nur offiziell ein Paar, sondern gestanden sich auch schon ihre Liebe. Jetzt spricht Kerstin sogar von einer Hochzeit!

Im Interview mit RTL erzählte die Bayerin: "In meiner perfekten Zukunft ist natürlich irgendwann die Hochzeit. Für mich gehört das schon dazu." Ihr Liebster sieht das offenbar ganz genauso. Der 26-Jährige ergänzte, dass sie sich allgemein sehr viele Gedanken über ihre gemeinsame Zukunft machen würden: "Wo wollen wir stehen in zehn Jahren, in zwanzig Jahren?"

Vor der Trauung steht für die Turteltauben aber erst einmal das Zusammenziehen auf dem Plan. Da Peter seinen Betrieb nicht einfach zurücklassen kann, müsste die 28-Jährige Abschied von ihrer Heimat am Chiemsee nehmen. Jetzt sei jedoch noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTLplus.

