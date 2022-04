Neue Runde im Drama um Mats Hummels' (33) Liebesleben. Nachdem die Germany's next Topmodel-Gewinnerin Céline Bethmann (23) im Netz geteilte hatte, dass sie ein Dinner-Date mit dem Fußballer hatte, steht seine Beziehung mit Cathy Hummels (34) im Fokus der Öffentlichkeit. Diese hatte anschließend immer wieder Sticheleien in Richtung ihrer Nebenbuhlerin abgegeben und sogar Mats hatte sich in einem vermeintlichen Statement geäußert: Er teilte auf Social Media ein Foto von seinem Pulli mit dem Spruch "Kontakt ist kein Foul". Jetzt witzelte Cathy erneut über das aktuelle Dating-Drama um ihren Mann.

In ihrer Instagram-Story teilte sie einen Zeitungsartikel über das aktuelle Drama und richtete Worte an den Vater ihres Sohnes. "Mit dieser Dreierkette kannst du auch von der Couch aus spielen und parallel dazu sogar wieder fit werden", spielte Cathy auf Mats' verletzungsbedingte Pause vom Fußball an. Dass ihrem Mann mehrere Affären nachgesagt werden, scheint sie recht locker zu nehmen: "Wer kann, der kann." Abschließend wünschte die Moderatorin ihrer Community einen fröhlichen Dienstag.

Vor Céline wurde dem Sportler nämlich bereits eine Liaison mit Lisa Marie Straube nachgesagt. Klar, dass die Influencerin sich natürlich auch zu dem Drama äußern musste. Sie hatte sich im Netz deutlich auf die Seite von Cathy geschlagen und Céline für ihre "erbärmliche Stichelei" verurteilt. Offiziell bestätigt wurde die Trennung von Cathy und Mats nämlich nie.

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann, Model und Influencerin

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube im Oktober 2021

