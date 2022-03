Chaney Jones kann den Hype offenbar nicht verstehen! Das Model ist zurzeit heftig mit Kanye West (44) am Turteln: Gerne zeigen die zwei sich in der Öffentlichkeit und genießen Date-Nights. Dabei sieht Chaney der Ex des Rappers Kim Kardashian (41) teilweise verblüffend ähnlich – sowohl die Kurven als auch der Style gleichen sich nahezu. Aber Chaney findet: Da ist keine Ähnlichkeit!

TMZ fragte die 24-Jährige, ob sie den ganzen Reaktionen im Netz zustimmen könne, dass sie nämlich wie die Keeping Up with the Kardashians-Beauty aussieht. "Nein, nicht wirklich", wich Chaney daraufhin aus. Auch betonte sie, dass die Ex-Frau in Gesprächen mit ihrem Flirt überhaupt gar kein Thema ist: "Kanye und ich sprechen nicht über Kim."

Offenbar haben die beiden derzeit nur eine lockere Sache am Laufen, wie ein Insider gegenüber Us Weekly bereits verriet. "Sie ist seine Muse und hängt mit seiner Clique ab. Sie ist ein schönes Model und sieht aus wie Kim. Also fühlt er sich offensichtlich zu ihr hingezogen", erklärte die Quelle.

MEGA Chaney Jones am Strand in Miami, Februar 2022

MEGA TheMegaAgency.com +1 888 505 6342 Kim Kardashian im Januar 2022

MEGA Kanye West und Chaney Jones in Miami

