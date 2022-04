Das haben sie sich sicher anders vorgestellt! Bei Kampf der Realitystars treten 22 Kandidaten unter der Sonne Thailands für ein Preisgeld von 50.000 Euro gegeneinander an. Doch der Weg dorthin ist für Elena Miras (29), Ronald Schill (63) und Co. mit anstrengenden Spielen und harten Strafen gepflastert. Gleich in der ersten Folge besteht die Gruppe eine Aufgabe nicht gerade mit Bravour – und muss dafür leiden: Denn ab sofort darf jeder Toilettengang nur noch zu siebt absolviert werden!

Beim Spiel "Reality Gericht" sollten die Kandidaten abschätzen, wie die Zuschauer Fragen über die Stars beantwortet haben. Dabei lag die Gruppe jedoch meistens falsch. Als beispielsweise gefragt wurde, was die Fans gerne mal mit Elena machen würden, entschied sich der Cast für die Antwort Sex – die Wahrheit war jedoch etwas ernüchternd: Die Top-Antwort war: Nichts! Aufgrund der schlechten Leistung wurde der Gang aufs Klo kurzerhand zur echten Promi-Wanderung.

Ein ums andere Mal musste eine Siebenergruppe zusammengesammelt werden, ehe der erlösende Weg zum WC angetreten werden konnte. Doch dann hatte der Sender ein Einsehen: Noch vor der Stunde der Wahrheit wurde die Strafe wieder aufgehoben.

RTLZWEI Die neue "Kampf der Realitystars"-Sala

RTLZWEI/Paris Tsitsos Elena Miras bei "Kampf der Realitystars" 2022

