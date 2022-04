Das war wohl kein so gelungener Anfang! Am vergangenen Mittwoch flimmerte die erste Folge der dritten Staffel von Kampf der Realitystars über die Fernsehbildschirme. Fans blickten dem Spektakel bereits freudig entgegen, in dem 22 Kandidaten um einen Gewinn von 50.000 Euro kämpfen – dafür müssen sie sich den verschiedensten Spielen sowie unangenehmen Strafen stellen. Doch wie kam die Auftaktfolge an? Die Quoten fielen jedenfalls schlechter aus als sonst...

Wie DWDL berichtete, erreichte die erste Episode einen Marktanteil von 7,3 Prozent in der Zielgruppe – das sei zwar immer noch gut, doch im Vergleich zum Staffelauftakt im letzten Jahr lockte der diesjährige Start weniger Zuschauer vor die TV-Bildschirme. Denn 2021 sicherte sich die erste Folge noch einen Marktanteil von beachtlichen 9,6 Prozent. Außerdem verpasste die Sendung mit 910.000 Schaulustigen diesmal knapp die Millionenmarke.

Ob die Quoten weiterhin eher spärlich ausfallen, bleibt abzuwarten. Für eine Teilnehmerin war das Abenteuer nach dem Auftakt jedenfalls schnell wieder vorbei: TV-Detektivin Sharon Trovato musste die Show als Erste verlassen – rausgewählt wurde sie von Iris Klein (54) und Mauro Corradino (51), die als Neuankömmlinge entschieden, wer gehen sollte.

RTLZWEI Die neue "Kampf der Realitystars"-Sala

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast mit Cathy Hummels

Instagram / sharon_trovato_official Sharon Trovato, TV-Detektivin

