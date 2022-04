Wer posiert denn hier so süß vor der Kamera? Heute wie damals zeigt sich die Moderatorin gerne im Rampenlicht. Ihre Karriere startete sie bei "Viva Live!", danach war sie unter anderem auch in diversen Reality-TV-Formaten zu sehen, wie etwa bei Big Brother. Bis heute moderiert die nun 39-Jährige die Musiksendungen "Bravo TV" und The Dome. Na, wer ist hier wohl gemeint? Ganz genau: Auf diesem Kinderfoto ist Moderatorin Gülcan Kamps (39) zu sehen!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Gülcan nun ein zuckersüßes Bild aus ihrer Kindheit mit ihren Fans. Darauf lächelt sie ganz schnuckelig in die Kamera, während sie ihre Pose einnimmt. Das Outfit ist dabei auch ein echter Hingucker: In lila Regenjacke, pinker Bauchtasche und bunter, kurzer Hose präsentiert sie stolz ihr Nordsee-Outfit. Das Foto entstand 1992 bei einer Klassenfahrt auf der Insel Sylt. So fügte die Moderatorin ihrem Post hinzu: "Gülcan mit zehn Jahren unterwegs im Wattenmeer!"

Im Dezember 2021 ist die TV-Bekanntheit zum ersten Mal Mama geworden. Doch davon sieht man Gülcan nichts mehr an! Seit der Geburt ihres Kindes ist die frischgebackene Mama ihre Baby-Pfunde schnell wieder losgeworden. Anfangs war das dem stressigen Alltag geschuldet. Nun halte sie sich aber durch Yoga und ausgewogene Ernährung so schlank.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Schauspielerin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im März 2022

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Dezember 2021

