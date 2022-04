So humorvoll gehen Anna-Maria Ferchichi (40) und ihr Mann Bushido (43) miteinander um! Dabei wurde der Alltag der Schwester von Sarah Connor (41) und des Rappers erst vor wenigen Monaten komplett auf den Kopf gestellt: Im November durfte das Paar seine Drillinge namens Leonora, Naima und Amaya auf der Welt begrüßen. Neben all den Pflichten in Sachen Erziehung ist bei den beiden aber auch mal Zeit für kleine Späße: Anna-Maria ärgert Bushido gern mal beim Autofahren!

Bushido macht seinem Ärger im Straßenverkehr nämlich wohl gern mal Luft und flucht am Steuer, was das Zeug hält. Anna-Maria belustigt sich jedoch immer wieder über das Verhalten ihres Liebsten. "Ich muss mir immer ein Lachen verkneifen", berichtete die Familienmutter jetzt in ihrer Instagram-Story von den gemeinsamen Autofahrten und betonte: "Mein Mann mag es gar nicht – und ich mache es nur deshalb jedes Mal, wenn wir zusammen im Auto sitzen."

Die Autofahrten mit ihrem Mann amüsieren Anna-Maria offenbar sogar so sehr, dass sie es ihren Fans in Zukunft nicht vorenthalten will. "Irgendwann filme ich mal, wie er flucht, wenn er es merkt", versprach die 40-Jährige ihren Followern nämlich.

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi mit Ehemann Bushido

