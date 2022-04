Marco Schreyl (48) feiert seine DSDS-Rückkehr! Der deutsche TV-Moderator stand fast sieben Jahre lang für die beliebte Castingshow auf der Bühne und führte durch die Liveshows. In diesem Jahr sollen einige Änderungen und eine neue Jury etwas frischen Wind in das Ganze bringen. Bisher blieben die TV-Quoten jedoch eher im Keller. Vielleicht kann Marco das als Moderator ja ändern. Die neue Jury hat er jedoch bisher noch nicht kennengelernt!

Das verriet er jetzt im Interview mit Bild. "Ich habe die Jury noch gar nicht persönlich kennengelernt. Wir werden uns einen und zwei Tage vor der Show das erste Mal sehen", erklärte Marco. Neben Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (54) wird in der kommenden Liveshow noch jemand anders am Pult sitzen. Der einstige Modern Talking-Star Thomas Anders (59) bewertet am Samstag die Leistungen der Kandidaten als Gastjuror.

Über die Möglichkeit, wieder für DSDS auf der Bühne zu stehen, zeigte sich Marco überrascht. "Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass DSDS und Marco Schreyl in diesem Leben noch einmal denselben Weg einschlagen werden", gestand der 48-Jährige. Vielleicht kann die Castingshow mit Marcos Comeback nach zehn Jahren Pause wieder mehr Zuschauer überzeugen. "Dass es gerade schwer ist, wissen wir alle. Aber ich verspüre keinen Druck. Ich verspüre viel Vorfreude", offenbarte er abschließend.

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen, DSDS-Juroren 2022

ActionPress/Behns,Michael Thomas Anders, Sänger

Getty Images Marco Schreyl beim Deutschen Radiopreis 2018

