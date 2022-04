Nico und Jennifer (23) lassen nichts anbrennen! Bei Love Island waren die beiden von Beginn an einander verfallen. Trotz der ein oder anderen Reiberei wurde aus dem Couple ein echtes Pärchen und der Saarländer und die 23-Jährige schafften es ins Finale. Dort setzten sie sich tatsächlich durch und gingen als Sieger hervor. An ihrer Liebe wollen die beiden auch nach der Show festhalten. Direkt nach den Dreharbeiten begleitet Nico Jennifer sogar in ihre Heimat, wie er Promiflash verriet!

Im Gespräch mit Promiflash berichtete der 26-Jährige: "Ich fliege direkt mit ihr zurück nach Düsseldorf für einen Tag." Dort wollen die Turteltauben ihre Zweisamkeit fernab der Öffentlichkeit genießen: "Dann werden wir erst mal in Ruhe für uns das Revue passieren lassen. Mal ohne Kameras, ohne Mikros das Ganze genießen." Dann müsse er jedoch wieder nach Hause und arbeiten.

Doch lange hält ihn nichts von seiner Liebsten fern. "Das Wochenende ist dann natürlich auch nicht mehr weit, da werde ich direkt zu ihr hochfahren", freute sich der Vertriebsmitarbeiter. Der Fernbeziehung sehen die frisch Verliebten optimistisch entgegen. "Ich würde auch sechs Stunden zu Jenni fahren, um sie nur eine Stunde zu sehen", fasst Nico zusammen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Jennifer und Nico, "Love Island"-Sieger 2022

"Love Island"-Nico und Jennifer im April 2022

Jennifer und Nico bei "Love Island"

