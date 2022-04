Ist Kim Kardashians (41) Babyplanung etwa noch nicht abgeschlossen? Mit ihrem Ex Kanye West (44) hat die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin vier gemeinsame Kinder: North (8), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (2). Nachdem sich das einstige Ehepaar zuletzt eine regelrechte Schlammschlacht lieferte, ist die Unternehmerin heute Hals über Kopf in den Saturday Night Live-Star Pete Davidson (28) verliebt. Doch kann sich die Beauty weiteren Nachwuchs mit dem Komiker vorstellen? Kim deutete nun an, dass sie noch nicht mit dem Kinderkriegen fertig ist!

Auf der Promotour zu ihrer neuen Show "The Kardashians" ist Kim momentan gemeinsam mit ihrer Mutter Kris (66) und ihren Schwestern Kourtney (42), Khloé (37), Kendall (26) und Kylie (24) unterwegs. Dabei wurden den berühmten Reality-Sternchen bei ihrem Auftritt in der "Access Hollywood"-Show eine Reihe von Fragen gestellt – eine lautete, wer am ehesten so viele Kinder haben werde wie Kardashian-Oberhaupt Kris. Während sich alle anderen für Kourtney entschieden, wählte Kim sowohl ihre 42-jährige Schwester als auch sich selbst – weitere Kids sind für die Skims-Gründerin demnach nicht unvorstellbar.

Sollten Kim und Pete gemeinsamen Nachwuchs bekommen wollen, könnten sich die beiden Verliebten auch über die Unterstützung von Petes Mutter freuen. "Yayyyy", reagierte Amy auf einen Kommentar auf Instagram, in dem ein Fan schrieb, dass er glaube, Kim und Pete würden noch Ende des Jahres ein Kind bekommen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson beim Essen

APEX / MEGA Pete Davidson und Kim Kardashian auf der Premiere von "The Kardashians"

