Selena Gomez (29) kann auch als Single glücklich sein! Die Sängerin hatte in der Vergangenheit schon die ein oder andere Beziehung mit Promimännern. Unter anderem Justin Bieber (28), The Weeknd (32) und Nick Jonas (29) gehören zu ihren Verflossenen. Dass die Trennungen für viel Herzschmerz gesorgt haben – daraus macht Selena auch kein Geheimnis. Aktuell hat der frühere Disney-Star keinen Mann an seiner Seite – aber das scheint auch nicht schlimm zu sein.

Auf TikTok teilte Selena, die im Juli ihren 30. Geburtstag feiert, ein Video, das auf ihr voranschreitendes Alter und die Tatsache, noch immer solo zu sein, anspielt. Die Schauspielerin synchronisierte ein paar Zeilen aus dem Film "The Other Woman", in dem Darstellerin Leslie Mann (50) unter anderem sagt: "Ich war 24, Single – und der Datingpool war voll. Und jetzt ist da nur noch eine kleine Pfütze voller altersgerechter Männer – alt und grob." Die Liebesflaute nimmt die 29-Jährige aber mit Humor. "Ich, wie ich auf die 30 zugehe – aber das ist okay", schrieb sie zu dem Clip.

Zuletzt machten aber Gerüchte die Runde, dass Selena einen berühmten Mann datet. Die Fans hatten beobachtet, dass sie seit kurzer Zeit "Captain America"-Darsteller Chris Evans (40) folgt. Weil ihre Follower wissen, dass die Dunkelhaarige etwas für den Marvel-Star übrig hat, hofften sie, dass sich ein Flirt anbahnt.

Anzeige

Getty Images Selena Gomez im März 2022 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Anzeige

SIPA PRESS Chris Evans, "Captain America"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de