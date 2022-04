Kylie Jenner (24) ließ sich wieder auf einem Festival sehen. Im November vergangenen Jahres hatte die Influencerin eine Musikveranstaltung besucht, auf der ihr Partner Travis Scott (30) aufgetreten war. Bei dem Astroworld-Festival kam es jedoch zu einer Massenpanik, die mehrere Menschen das Leben kostete. Seither besuchte die Unternehmerin keine Konzerte mehr – bis jetzt. Kylie feierte nun gemeinsam mit ihrer langjährigen Freundin Hailey Bieber (25) auf dem Coachella-Festival.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man die beiden, wie sie in aufeinander abgestimmten lässigen Outfits über das Festivalgelände in Indio spazieren. Der Keeping up with the Kardashians-Star und das Model trugen locker sitzende Jeans, die sie mit einem bauchfreien Top in Weiß sowie einer schwarzen Oversize-Lederjacke kombinierten. Die Freundinnen schauten sich am Freitagabend gemeinsam den Überraschungsauftritt von Haileys Gatten Justin Bieber (28) an.

Anschließend feierten Kylie und die Tochter von Stephen Baldwin (55) noch in ihrer Unterkunft weiter. In ihrer Instagram-Story teilte die 24-Jährige Eindrücke davon mit ihren Fans. Während Hailey ihnen in der Küche noch einen Snack zubereitete, gesellte sich Kendall Jenner (26) dazu und startete ein kleines Fotoshooting.

Anzeige

MEGA Hailey Bieber mit Kylie Jenner, 2015

Anzeige

Instagram / kendalljenner Hailey Bieber, Kendall Jenner und Justine Skye

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kendall Jenner, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de