Am Samstag wurde bekannt, dass es bei Travis Scotts (29) großem Astroworld-Festival zu einer Massenpanik gekommen war – dabei kamen nach jetzigem Wissensstand acht Menschen ums Leben und mehrere Hundert wurden verletzt. Bei dem Konzert am Freitagabend waren unter anderem auch die schwangere Freundin des Rappers, Kylie Jenner (24) und deren Schwester Kendall (26) im Publikum. Die Reality-TV-Bekanntheit soll sich von der schrecklichen Tragödie sehr mitgenommen fühlen.

Ein Insider erzählte jetzt gegenüber People, dass weder Kylie noch Kendall Verletzungen davongetragen haben. "Alle sind geschockt und erschüttert", fügte er dem hinzu. Die 24-Jährige selbst äußerte sich bisher noch nicht zu dem Vorfall. Noch bevor es am Freitagabend zu der Massenpanik im Publikum kam, hatte die Tochter von Kris Jenner (66) auf Social Media mehrere Bilder und Videos vom Auftritt ihres Partners geteilt. Tatsächlich filmte Kylie dabei offenbar aus Versehen auch, wie ein Krankenwagen durch die Menschenmenge fuhr.

Travis meldete sich bereits auf Twitter zu Wort: "Ich bin absolut erschüttert über das, was sich gestern Abend ereignet hat. Meine Gedanken sind bei all den Angehörigen und all denjenigen, die von dieser Tragödie betroffen sind." Die für Samstag geplanten Shows wurden jetzt offiziell abgesagt.

Instagram / kyliejenner Travis Scotts Konzert bei Astroworld 2021

Getty Images Reality-TV-Stars Kendall und Kylie Jenner, 2017

Getty Images Rapper Travis Scott

