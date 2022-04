Welches Trio sollen diese bemalten Ostereier nur darstellen? In diesem Wochenende dreht der Osterhase wieder seine Runden – dabei macht er auch bei den Promis Halt. Einige VIPs wie David Beckham (46), Let's Dance-Kandidat Bastian Bielendorfer (37) oder Natascha Ochsenknecht (57) meldeten sich bereits mit kreativen Feiertagsgrüßen. Eine Promi-Familie ließ sich allerdings etwas ganz Besonderes einfallen: Wer verbirgt sich denn hinter diesen Eier-Doubles?

Es ist Daniela Katzenberger (35) mit ihren Liebsten. Via Instagram veröffentlichte die Kult-Blondine mehrere Schnappschüsse an der Seite ihres Mannes Lucas Cordalis (54) und Töchterchen Sophia (6). Die Familie ließ sich den Spaß nicht nehmen und bemalte drei Ostereier: Während Lucas seinem Ei ein Gesicht und schwarze Haare aufmalte, griffen die beiden Mädels zu Haarsträhnen, die ihre eigene Mähne darstellen sollen.

Sieht ganz so aus, als hätten sich Daniela und Sophia für diesen Spaß sogar Strähnen ihrer eigenen Haarpracht abgeschnitten. So viel Mühe und Aufwand muss ja auch belohnt werden – die Ostereier kommen dem Original jedenfalls äußerst nahe. Oder was meint ihr? Nehmt gerne an unserer Umfrage am Ende des Artikels teil.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrem Mann Lucas und Tochter Sophia, Ostern 2022

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Facebook / katzenberger.daniela Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia im September 2021

