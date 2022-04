Jedes Jahr anlässlich der Feiertage zur Auferstehung Jesu veranstaltet Queen Elizabeth II. (95) einen Gottesdienst. Dort versammeln sich alle wichtigen Mitglieder der royalen Familie – und so auch Prinz William (39) mit Herzogin Kate (40). Der Gottesdienst findet auf dem Anwesen der Royals in Windsor statt. Doch Herzogin Kate verstieß einmal gegen eine Regel der Queen bei einem der besagten Gottesdienste!

Kate und William wagten es doch tatsächlich im Jahr 2018 nach der Queen den Ostergottesdienst zu betreten. Die beiden schlichen sich, nachdem die Königin von England schon eingetroffen war, ganz leise in die Kirche. Dabei ist es eigentlich Tradition, dass die Dienstälteste, also in dem Fall die Queen als Letztes die Kirche betritt. Doch laut Medienberichten von The Sun gab es sogar einen ganz plausiblen Grund für die Verspätung der beiden: Denn sie seien auf dem Weg nach Windsor in einen Stau geraten, nachdem sie auf dem Rückweg von Kates Familie waren.

Trotz des Regelbruchs schien das späte Erscheinen der beiden Royals allerdings keine Auswirkungen auf die Feierlichkeiten zu haben. Ganz im Gegenteil – ihre Majestät schien sogar Verständnis für die Verspätung des Paares zu haben. Denn wie ein Augenzeuge berichtete, wurden die drei nach dem Gottesdienst lachend und scherzend zusammen gesehen.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im Februar 2011

Sipa Press/ActionPress Prinz George, Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate bei Pippa Middletons Hochzeit

Getty Images Herogin Kate und Prinz William im November 2010

