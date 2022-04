Fans wünschen sich wohl eine optische Veränderung von Prinz William (39)! Der Enkel von Queen Elizabeth II. (95) ist outfit-technisch immer eher schlicht und elegant unterwegs. Für gewöhnlich experimentiert das Mitglied der britischen Königsfamilie in Sachen Mode eher selten herum. Nun sind jedoch alte Fotos des Royals von 2008 aufgetaucht, die ihn mit einem anderen Look zeigen: William trägt darauf einen Bart – und die Fans sind begeistert!

2008 war William wohl mit Bart unterwegs – normalerweise ist der 39-Jährige immer komplett rasiert. Die Fans fanden aber offenbar Gefallen an dem etwas wilderen Look des Prinzen. "Prinz William muss sich unbedingt einen Bart wachsen lassen" oder "Oh mein Gott, wie heiß sieht William bitte mit Bart aus?", kommentierten beispielsweise einige User auf Twitter.

Einigen Fans fiel auch auf, dass der dreifache Vater seinem jüngeren Bruder Prinz Harry (37) mit Bart deutlich ähnlicher sieht. "Wenn William Bart trägt, sehen er und Harry fast aus wie Zwillinge", fiel einem erstaunten Nutzer auf.

Getty Images Prinz William in Belize, März 2022

Getty Images Prinz William im Dezember 2008 in Sandringham

Getty Images Prinz Harry in den Niederlanden

