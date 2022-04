Hält Dominik Stuckmann (30) den Kontakt zu seinen Bachelor-Girls? In diesem Jahr gab es endlich ein Happy End in der RTL-Kuppelshow: Der Hesse hat Anna Rossow (33) die letzte Rose überreicht – und ist noch heute mit ihr zusammen. Aber wie steht es um Dominik und die abservierten Singleladys – hat sich die ein oder andere Freundschaft entwickelt? Vorjahres-Bachelor Niko Griesert (31) ist mit ein paar seiner Rosendamen beispielsweise in engem Kontakt. Dominik verriet jetzt: Er hat nichts mehr mit den Teilnehmerinnen zu tun.

Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram wollten die Fans von ihm wissen, ob er noch Kontakt mit den Girls hat. "Ganz, ganz wenig. Wenn dann über Anna ein bisschen", gab der 30-Jährige daraufhin zu. Während er wohl etwas Abstand von den Ereignissen in der Show und seinen einstigen Datepartnerinnen genießt, ist seine Auserwählte offenbar noch gut mit ein paar ihrer ehemaligen Konkurrentinnen befreundet. Unter anderem mit Nele Wüstenberg (28) ist Anna noch ziemlich dicke.

Für Dominik scheint es grundsätzlich etwas schwer zu sein, sich in Erinnerung zu rufen, dass er noch einigen anderen Frauen sehr nahegekommen war. "Nachdem ich mich für Anna entschieden habe und wir uns fast alle Folgen gemeinsam auf dem Sofa angeschaut haben, war es sehr komisch für mich", antwortete er auf die Frage, ob es unangenehm sei, sich im TV beim Küssen zu beobachten.

Der Bachelor, RTL Anna Rossow und Dominik Stuckmann in der Finalfolge

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann im Finale vom Bachelor 2022

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann mit fünf Bachelor-Girls bei einem Gruppendate

