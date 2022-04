Ist das Kriegsbeil immer noch nicht begraben? Prinz Harry (37) und seine Frau Herzogin Meghan (40) befinden sich derzeit anlässlich der Invictus Games in den Niederlanden. Es ist der erste gemeinsame Besuch des Paares in Europa seit ihrem Umzug in die Vereinigten Staaten im Jahr 2020. Zuvor hatten die beiden der Queen (95) einen geheimen Besuch abgestattet. Doch jetzt macht Meghan eine spitze Andeutung in Richtung des britischen Staatsoberhaupts.

Bei ihrer Eröffnungsrede der Invictus Games in Den Haag äußerte die Herzogin: "Das ist Dienst." Damit wiederholte Meghan exakt die Worte der britischen Monarchin, nachdem sie und Harry ihren Rücktritt von den königlichen Pflichten bekannt gegeben hatten. Die Queen hatte damals das Ausscheiden des Paares aus dem königlichen Leben bestätigt und festgehalten, dass beide "die Verantwortung und die Pflichten, die mit einem Leben im öffentlichen Dienst einhergehen", nicht weiterführen würden.

Ingrid Seward, königliche Kommentatorin und Chefredakteurin des Majesty-Magazins, nannte es eine "interessante Wortwahl", berichtete The Sun. Meghan hatte die "bissige Anspielung" bei der Eröffnungszeremonie der Spiele vor dem heutigen vollgepackten Programm gemacht. Das Paar wird den Ostersonntag damit verbringen, sich im Zuiderpark Leichtathletik, Bogenschießen und Sitzvolleyball anzusehen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games

Getty Images Queen Elizabeth II., 2021

Getty Images Herzogin Meghan, 2019 in London

