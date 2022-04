Ed Sheeran (31) ist ein echter Sterngucker! Der Sänger ist vor allem durch seine bahnbrechenden Erfolge in Sachen Musik bekannt. Mit seinen Pophits stürmt er regelmäßig die Charts und die Songs werden zu Ohrwürmern. Doch auch er hat manchmal mit bedrückenden Angelegenheiten zu kämpfen – wie im Falle des Copyright-Streits, den er glücklicherweise für sich gewinnen konnte. Um sich von lästigen Ereignissen wie diesem abzulenken, geht Ed wohl einem ganz besonderen Hobby nach!

Wie eine Quelle gegenüber The Sun verriet, soll der 31-Jährige eine eigene Sternwartenkuppel im Garten seines Anwesens haben – ausgestattet mit der neuesten Technik, um die Sterne bestmöglich beobachten zu können. "Ed hat nicht viele freie Nächte – und wird noch weniger haben, wenn er auf Tournee geht. Aber wenn er sie hat, liebt er es, sich den Nachthimmel anzusehen", ergänzte der Insider.

Das ist jedoch nicht die einzige Besonderheit, die sich auf Eds Anwesen in der Grafschaft Suffolk im Osten Großbritanniens entdecken lässt. Wie The Sun Anfang Januar berichtete, hat sich der "Shape Of You"-Interpret offenbar eine Grabkammer auf seinem Grundstück errichten lassen – eine kleine Kirche samt einer Gruft.

Ed Sheeran bei den Brit Awards 2022

Ed Sheeran, Sänger

Ed Sheeran bei den Brit Awards 2022

