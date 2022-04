Henrik Stoltenberg bezieht Stellung! Am vergangenen Wochenende sorgte der Reality-TV-Darsteller für wilde Schlagzeilen: Fans erblickten den einstigen Love Island-Kandidaten auf der gleichen Party wie seine Ex Paulina Ljubas (25). Als sich bei dieser dann noch eine Liebeskrise mit ihrem Freund Yasin Mohamed (30) anzubahnen schien, war der Fall für die Follower klar: Zwischen Henrik und Paulina läuft wieder etwas. Jetzt meldete sich der Kölner endlich zu den Schlagzeilen zu Wort!

Datet er wirklich wieder seine Ex? In seiner Instagram-Story richtete der Influencer sich mit einem knappen Statement jetzt an seine Community: "Viele von euch haben mich gefragt, ob da wieder was mit Paulina läuft. Und ich glaube ihr alle wisst – wer sich so etwas noch mal antun würde, ich glaube, der ist nicht ganz wuschig in der Birne. Auf gar keinen Fall, nie wieder, ever und ever!" Er erklärte jedoch, die beiden seien tatsächlich auf der gleichen Feier gewesen.

Paulina ist offenbar ebenfalls derselben Meinung: Ein Comeback mit Henrik ist absolut ausgeschlossen. Unter einen Beitrag von Promiflash schrieb die Beauty ganz deutlich: "Never the fuck ever". Was sagt ihr zu Henriks Statement? Stimmt unten ab.

henrik_stoltenberg / Instagram Henrik Stoltenberg im Dezember 2021

Fabian Blesius / @blesius_f Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, TV-Bekanntheit

