Prinz Harry (37) ist jetzt in die Heimat zurückgekehrt – wenn auch nur kurz! 2020 legten er und seine Frau Herzogin Meghan (40) ihre royale Pflichten nieder und zogen in die USA. Seitdem blieben sie dem Buckingham Palace fern und es wirkte lange so, als würde sich das nicht so schnell ändern. Doch aktuell befinden sich die Sussexes auf einer Reise durch Europa. Im Rahmen dessen sollen die beiden auch der Queen (95) einen Besuch abgestattet haben. Harry schwärmte nun von dem Treffen!

Im Interview mit BBC gab der 37-Jährige diesbezüglich jetzt ein kleines Update. Augenscheinlich hat Harry die Reunion mit der Queen in der vergangenen Woche sehr genossen. "Es war großartig, sie zu sehen", erklärte der zweifache Vater. Seine Gattin Meghan war bei dem Treffen ebenfalls mit von der Partie. Mehr enthüllte er aber nicht.

Im Vorfeld sollen sich die Eheleute wohl auch mit Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) getroffen haben. Nach einigen Stunden seien sie dann wieder abgereist, um nach Holland zu fliegen. Dort sind Harry und Meghan seit Sonntag bei den "Invictus Games" in Den Haag zu Gange. Das Sportereignis rief der Prinz 2014 für verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Soldatinnen ins Leben.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im April 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im März 2022

Anzeige

Glaubt ihr, dass Harry und Meghan die Queen bald wieder besuchen? Nee, ich bezweifle es! Ja, bestimmt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de