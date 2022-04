Cristiano Ronaldo (37) kann in dieser schweren Zeit auf den Rückhalt seiner Familie bauen. Der Fußballer und seine Partnerin Georgina Rodriguez (28) mussten vor wenigen Tagen einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften: Sie verloren eines ihrer Zwillingsbabys. Das Mädchen überlebte – ihr Sohn starb jedoch. Für die Eltern brach eine Welt zusammen. Jedoch müssen Cristiano und Georgina diese schwere Zeit nicht alleine durchstehen.

Cristianos Schwester Katia Aveiro stand dem Kicker im Netz bei und teilte einen bewegenden Text auf Instagram: "Ich liebe euch, mein Herz ist bei euch. Möge Gott euch beistehen und euren Weg stärken", schrieb die Sängerin neben weiteren aufbauenden Worten an ihren Bruder.

Auch Katias Follower äußerten in der Kommentarspalte ihr Mitgefühl und schickten Cristiano und seiner Familie in dieser schweren Zeit viel Kraft. "Ich schicke euch viel Liebe in dieser dunklen Phase eures Lebens, wir trauern mit euch", schrieb unter anderem eine berührte Nutzerin unter den Beitrag.

Anzeige

georginagio / Instagram Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Januar 2022

Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo mit seiner Schwester Katia und seiner Mutter Dolores

Anzeige

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de