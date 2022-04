Was haben sich Alice Özserin und Anne Baltes-Schlüter bei dieser Aktion gedacht? Die Berlinerinnen stellten bei Die Höhle der Löwen ihr Produkt The Plant Box vor. Dabei handelt es sich um fertig arrangierte Balkonkastenbepflanzungen in einer Socke aus Schafwolle. Damit soll nicht nur Schmutz verhindert werden – die Wolle hat auch viele Eigenschaften, die sich positiv auf die Pflanzen auswirken. Für ihre Präsentation brachten die beiden Gründerinnen sogar echte Schafe mit in die Sendung. Doch wie kam es dazu?

Gegenüber Promiflash verrieten Anne und Alice: "Die Idee, Schafe mit in die Höhle zu bringen, ist zusammen mit der Produktionsfirma Sony entstanden. Für uns war es wichtig, dass es erfahrene Show-Schafe waren, die das Rampenlicht gewohnt sind und die uns bestenfalls während des Auftritts ein bisschen Lampenfieber abnehmen können." Die Investoren hätten sich über die Tiere sehr gefreut. Der ein oder andere habe sich auch sehr liebevoll darum gekümmert.

Mit ihrer Idee konnten die Betriebswirtin und die Gartenbauwissenschaftlerin die Investoren Judith Williams (50) und Carsten Maschmeyer (62) überzeugen. Zuvor hatten sie jedoch gedacht, dass Georg Kofler (64) besser zu ihnen passen würde. "Aber gegen Frauen-Power an unserer Seite hatten wir natürlich auch nichts einzuwenden, ganz im Gegenteil. Insgesamt finden wir alle Löwen sehr sympathisch", erzählten die Unternehmerinnen. Sie seien mit dem Deal nach wie vor zufrieden: "Die letzten Monate haben wir natürlich schon sehr eng zusammengearbeitet. Jetzt sind wir sehr gespannt, wie es nach der Ausstrahlung weitergeht."

