Seit einigen Wochen liefert sich Michael Wendler (49) einen Streit mit Dr. Murat Dağdelen. Der Schlagersänger hatte behauptet, ein Attest von dem Arzt erhalten zu haben, das ihn von der geltenden Maskenpflicht befreite – doch der Doktor dementierte dies öffentlich. Im Anschluss daran gab der Mediziner im vergangenen Monat eine Unterlassungserklärung ab, um einer langwierigen Auseinandersetzung vor Gericht zu entgehen. Nun konnte Dr. Dağdelen einen Erfolg im Rechtsstreit erzielen!

Wie Bild berichtete, wies das Gericht am vergangenen Mittwoch einen Antrag vom Wendler zurück, durch den er eine einstweilige Verfügung gegen den Schönheitschirurgen erlassen wollte. Das Gericht habe in den Aussagen des Doktors jedoch keine Verletzung der Schweigepflicht gesehen. Weiter hieß es, dass der Songschreiber den Arzt für einen TV-Auftritt von dieser Pflicht befreit hatte, weshalb es dem Beauty-Doc erlaubt war, über den medizinischen Eingriff, den er an der Nase des Sängers vornahm, zu sprechen.

Der "Sie liebt den DJ"-Interpret hat sich bislang noch nicht zu den Neuigkeiten geäußert – vermutlich ist er im Kopf gerade ganz bei seiner Herzdame Laura Müller (21), von der er offenbar nicht genug kriegen kann. Auf einem aktuellen Schnappschuss des Paares greift der Liedermacher seiner Liebsten an den knackigen Po. "Ich liebe dich", schrieb die 21-Jährige zu dem Beitrag.

Anzeige

Thomas Burg/ Action Press Michael Wendler

Anzeige

DiaMonD Aesthetics Dr. Murat Dağdelen, Beauty-Doc

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de